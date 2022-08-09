Мирзов прокомментировал новости об отставке Юрана

Полузащитник подмосковных «Химок» Резуан Мирзов рассказал о том, что в команде пока не объявляли об отставке главного тренера – Сергея Юрана. Игрок подчеркнул, что сегодня у «красно-черных» выходной.

«У «Химок» сегодня выходной, об отставке Юрана нам не объявляли. Удивлен ли я? Я же пока не знаю этого точно, нам никто ничего не говорил, поэтому никаких комментариев дать не могу. Заявление Терюшкова я тоже еще не читал, не знаю. У нас два выходных, ничего не могу сказать пока на этот счет», - приводит слова Мирзова «РБ Спорт».

Напомним, соглашение Сергея Юрана с «Химками» рассчитано до конца сезона 2022/2023.

Накануне в СМИ появилась новость об отставке Сергея с поста главного тренера клуба. Позже в рамках телеэфира эти разговоры подтвердил Роман Терюшков.