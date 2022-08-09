Стало известно, какие игры покажет «Матч ТВ» в пятом туре РПЛ

Зрители телеканала «Матч ТВ» долго ждали расписания игр чемпионата России, которое стало известно накануне. Как выяснилось, федеральный канал покажет три матча пятого тура национального первенства.

Известно, что матчи пятого игрового дня пройдет с 12 по 14 августа. В пятницу зрители смогут бесплатно понаблюдать за игрой «Факел» - «Урал». На субботу намечен показ центрального поединка тура – ЦСКА – «Зенит».

Встреча «Оренбург» - «Торпедо» украсит программу воскресенья. Другие поединки национального первенства будут доступны только за деньги на телеканале «Матч! Премьер». В числе таковых и встреча «Спартак» - «Сочи» в Москве.