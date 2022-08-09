Изидор рассказал о желании выиграть чемпионский титул с «Локомотивом»

Нападающий московского «Локомотива» Вилсон Изидор рассказал о своих целях на грядущий сезон в чемпионате России.

«У меня нет персональных целей. Я хочу выиграть РПЛ с «Локомотивом». Еще рано делать выводы, мы хотим бороться до конца», - приводит слова спортсмена издание Corse Matin.

Стоит отметить тот факт, что пока «железнодорожники» далеки от выполнения этой цели. Все дело в плохо старте клуба. В первых четырех матчах национального первенства команда не познала вкуса побед. Она располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе всего два набранных балла. Отрыв от лидирующей группы составляет уже 8 очков.