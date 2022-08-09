В «Химках» подтвердили отставку Юрана

Роман Терюшков, который является членом наблюдательного совета подмосковных «Химок», подтвердил информацию о скорой отставке Сергея Юрана с поста главного тренера команды. Об этом рапортует «Матч ТВ».

53-летний специалист занял пост рулевого «Химок» в феврале текущего года. Под его руководством команда сохранила прописку в Премьер-лиге по итогам минувшего сезона.

В новом розыгрыше чемпионата России подмосковная команда набрала семь баллов и занимает седьмое место после четырех проведенных туров.

В рамках пятого тура Премьер-лиги «Химки» на выезде встретятся с грозненским «Ахматом».