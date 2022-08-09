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Бородюк отреагировал на возможное увольнение из «Торпедо»

09 Августа 2022 • 11:39 Комментировать

Наставник столичного «Торпедо» Александр Бородюк отреагировал на информацию о своем возможном увольнении с поста главного тренера команды.

«По этому поводу ничего не могу сказать. Набирайте в клуб, там вам расскажут, откуда появилась такая информация», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам четырех туров «автозаводцы» набрали всего одно очко и располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице. Следующий поединок команда проведет против «Оренбурга» 14 августа. В случае поражения, если верить СМИ, Бородюка уволят с занимаемой должности.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Бородюк
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