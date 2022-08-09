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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Зенита» перешёл в клуб из Австралии

09 Августа 2022 • 10:31 Комментировать

Словацкий полузащитник Роберт Мак, ранее поигравший в чемпионате России за петербургский «Зенит», определился с новым местом работы. 31-летний игрок заключил трудовое соглашение с «Сиднеем», об этом рапортует пресс-служба австралийского клуба.

Предыдущим местом работы Роберта был венгерский «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов.

На счету Мака 27 сыгранных поединков в составе «Зенита». Полузащитник отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевым передачами. Вместе с «сине-бело-голубыми» словак стал чемпионом России в сезоне-2018/2019.

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