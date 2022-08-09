Ганчаренко может вернуться в РПЛ, возглавив московский клуб

Судя по всему, Александр Бородюк вскоре будет отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Торпедо». Как стало известно «Чемпионату», на его место боссы «автозаводцев» рассматривают трех кандидатов.

В шорт-лист новичка РПЛ входят следующие специалисты: Игорь Черевченко, Сергей Юран и Виктор Ганчаренко.

«Торпедо» неудачно стартовало в новом розыгрыше российской Премьер-лиги. Подопечные Бородюка набрали всего одно очко в четырех турах и располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Следующий матч «автозаводцы» проведут на выезде против «Оренбурга».