Роналду или Месси: Скопинцев назвал самого совершенного футболиста

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду. По мнению россиянина, форвард «МЮ» превосходит аргентинца Лионеля Месси.

«Роналду - человек-феномен. Я ставлю его выше Месси, потому что он всегда выходит из зоны комфорта. Криштиану - самый совершенный футболист на планете», - приводятся слова Скопинцева на страницах «Спорт-экспресса».

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «красных дьяволов» этим летом. 37-летний нападающий намерен продолжить карьеру в клубе, который выступит в новом розыгрыше Лиги чемпионов.