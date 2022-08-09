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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «Не каждый согласится пойти тренировать «Урал», где много влияния у Григория Иванова» эксклюзив

09 Августа 2022 • 09:19 Комментировать

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Игоря Шалимова с поста главного тренера екатеринбургского «Урала».

- В принципе, ничего удивительного в уходе Шалимова нет. За первые четыре тура «Урал» не набрал ни одного очка, поэтому отставка ожидаемая. Ну и справедливости ради надо сказать, что нынешний состав «Урала», я думаю, один из слабейших в Премьер-лиги. Не знаю, сможет ли новый тренер исправить ситуацию в команде, тем более что мы знаем, какое влияние в «Урале» имеет президент клуба Григорий Иванов, который находится на скамейке во время матчей. Не каждый согласится пойти работать в таких условиях. С приходом нового тренера может получиться что-то хорошее, но кардинальные изменения будут вряд ли. Когда руководитель клуба не может собрать боеспособный коллектив и осуществить дорогостоящие трансферы, тогда легче всего бывает убрать тренера. Так и поступил руководитель «Урала».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Чемпионат России Игорь Шалимов Шамиль Лахиялов Григорий Иванов РПЛ
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