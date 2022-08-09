Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Игоря Шалимова с поста главного тренера екатеринбургского «Урала».

- В принципе, ничего удивительного в уходе Шалимова нет. За первые четыре тура «Урал» не набрал ни одного очка, поэтому отставка ожидаемая. Ну и справедливости ради надо сказать, что нынешний состав «Урала», я думаю, один из слабейших в Премьер-лиги. Не знаю, сможет ли новый тренер исправить ситуацию в команде, тем более что мы знаем, какое влияние в «Урале» имеет президент клуба Григорий Иванов, который находится на скамейке во время матчей. Не каждый согласится пойти работать в таких условиях. С приходом нового тренера может получиться что-то хорошее, но кардинальные изменения будут вряд ли. Когда руководитель клуба не может собрать боеспособный коллектив и осуществить дорогостоящие трансферы, тогда легче всего бывает убрать тренера. Так и поступил руководитель «Урала».