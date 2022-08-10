Сможет ли Первая лига догнать РПЛ по посещаемости матчей

Летом хочется на море или на дачу, а можно сразу и туда и туда. И совсем не хочется лишних проблем. Стартовавший сезон в РПЛ это доказывает в полной мере. Введение Fan Id отпугнуло болельщиков, которые всё больше предпочитают смотреть футбол дома. На стадион выбираются только самые преданные фанаты. Иначе чем ещё можно объяснить тот факт, что на игре третьего тура (первом домашнем матче) «Урала» собралось всего 3 тысячи человек, которые заполнили только 8% от вместимости стадиона?

При этом в Волгограде на матч Второй лиги пришло почти 22 тысячи зрителей, что составило чуть ли не 65% от посещаемости матчей команд РПЛ, в городах которых ввели Fan Id. Мы не будем снова поднимать тему о необходимости нового документа, а зайдём с другой стороны. Вероятно, что именно Fan Id позволит привлечь внимание зрителей к командам Первой лиги, тем более что «лучшую лигу мира» стали показывать на центральном федеральном канале. Это ли не шанс?

Как только Fan Id появится в Москве, то посещаемость матчей РПЛ должна будет упасть ещё ниже. Топовая посещаемость матчей в текущем сезоне элитного отечественного дивизиона составляет порядка 35 тысяч зрителей («Краснодар» – «Локомотив», «Зенит» – «Локомотив»). Для сравнения, в Первой лиге на один из центральных матчей последних туров «Рубин» – «Уфа» пришло 11 880 зрителей, которые заполнили 26% мест на «Ак Барс Арене». В среднем в Казани приходит 9834 зрителя, что является лучшим результатом лиги. Средняя посещаемость домашних матчей лучших трёх команд каждой лиги представлена ниже.

РПЛ

«Зенит» (Санкт-Петербург) – 30 932 зрителя

«Краснодар» – 23 376 зрителей

«Факел» (Воронеж) – 19 258 зрителей

Первая лига

«Рубин» (Казань) – 9834 зрителя

«Динамо» (Махачкала) – 7189 зрителей

«Балтика» (Калининград) – 5671 зритель

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Да, разница у лучших команд в разы отличается. И это логично, но напомню, что в Питере, Краснодаре и Воронеже пока что нет Fan Id. Кроме того, каждый из городов-лидеров РПЛ имеет только по одному клубу. Вряд ли в том же Воронеже новый документ повлияет на посещаемость. Согласно статистике, посещаемость чуть улучшится в течение августа, но с приходом холодного времени года зрителей на стадионе станет ещё меньше. Тем более что ТВ-показ игр Первой лиги стал ещё на уровень выше.

В Первой лиге на шесть команд ходит менее одной тысячи зрителей. В РПЛ «Химки» и «Торпедо» пока не могут собрать трёх тысяч на своих домашних матчах. И это в летний период! Похоже, пустующие стадионы скоро станут нашей реальностью. И дело даже не в дополнительных ограничениях, а в желании болельщиков ходить на стадион. Истинные поклонники матчи не пропустят, а зрителя со стороны у нас привлекать на матчи не научились.

Константин Лицин