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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа солидная сумма неустойки за увольнение Юрана из «Химок»

09 Августа 2022 • 06:52 Комментировать

Нынешний наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран может получить солидную компенсацию за досрочное прекращение сотрудничества. Ранее сообщалось, что на его место планируют пригласить Николая Писарева.

Согласно сведениям «Матч ТВ», отставка Юрана обойдется руководству клуба в 35-40 миллионов рублей. Ожидается, что стороны расторгнут контракт в ближайшие дни.

Юран занял пост главного тренера подмосковного коллектива по ходу прошлого сезона. Под его руководством «Химки» сохранили прописку в элитном дивизионе чемпионата России.

По итогам четырех туров нынешнего сезона РПЛ подмосковный коллектив набрал семь баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран
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