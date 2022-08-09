Кучаев: «Чалов мог бы играть в «Барселоне» или «Реале»

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался о своем партнере по команде – форварде Фёдоре Чалове. По его мнению, нападающему было бы по силам заиграть в европейском топ-клубе.

«Он задрал высокую планку, ее тяжело держать. Иначе бы вообще в «Барселоне» или «Реале» играл. Он год за годом набирается опыта и может превзойти тот свой результат (15 голов за сезон)», - приводит слова Кучаева Sport24.

Во второй половине минувшего сезона нападающий выступал на правах аренды за швейцарский «Базель». Фёдор принял участие в 16 поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи.