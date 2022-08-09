Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кучаев: «Чалов мог бы играть в «Барселоне» или «Реале»

09 Августа 2022 • 06:40 Комментировать

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался о своем партнере по команде – форварде Фёдоре Чалове. По его мнению, нападающему было бы по силам заиграть в европейском топ-клубе.

«Он задрал высокую планку, ее тяжело держать. Иначе бы вообще в «Барселоне» или «Реале» играл. Он год за годом набирается опыта и может превзойти тот свой результат (15 голов за сезон)», - приводит слова Кучаева Sport24.

Во второй половине минувшего сезона нападающий выступал на правах аренды за швейцарский «Базель». Фёдор принял участие в 16 поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Чалов Константин Кучаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
06:59 · Россия. Премьер-лига
Кучаев высказался об уходе Фернандеса из ЦСКА
06:52 · Россия. Премьер-лига
Названа солидная сумма неустойки за увольнение Юрана из «Химок»
06:40 · Россия. Премьер-лига
Кучаев: «Чалов мог бы играть в «Барселоне» или «Реале»
06:35 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк поддержал Рыбуса, отказавшегося покидать РПЛ
06:21 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук рассказал о мечте Глушакова
06:16 · Россия. Премьер-лига
Зделар: «В чемпионате Сербии ЦСКА каждый год был бы первым»
06:10 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили рассказал, как отразится на «Спартаке» травма Мозеса
04:20 · Россия. Премьер-лига
Бувач: «Карапузова ждёт светлое будущее с нами»
04:07 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Агаларову надо бороться за место в составе»
03:59 · Россия. Премьер-лига
Никифоров: «Промес - лидер «Спартака»
03:53 · Россия. Премьер-лига
Карапузов прокомментировал продление контракта с «Динамо»
03:16 · Россия. Премьер-лига
Алдонин не готов считать ЦСКА равным по силе «Зениту»
02:34 · Россия. Премьер-лига
Червиченко предсказывает сложности для «Спартака» в отсутствие Мозеса
02:01 · Россия. Премьер-лига
Кучаев вдохновляется примером Варди
08 Августа
23:12 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и ЦСКА пожаловались в ЭСК на судейство
Все новости
Рекомендуем