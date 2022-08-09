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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Крыховяк поддержал Рыбуса, отказавшегося покидать РПЛ

09 Августа 2022 • 06:35 Комментировать

Хавбек «Краснодара» Гжегож Крыховяк, выступающий ныне в аренде за аравийский «Аль-Шабаб», отреагировал на решение своего соотечественника Мацея Рыбуса остаться в московском «Спартаке».

«Никто из парней не осуждает выбор Мацея. Я общался с ним по телефону и выразил поддержку. Рыбус больше связан с Россией, чем я. Он уже давно живет там, у него русская супруга, дети. Для него это второй дом», - передает слова футболиста Sportowy Fakty.

32-летний Рыбус присоединился к «Спартаку» в текущее трансферное окно. Опытный польский защитник перешел в стан «красно-белых» на правах свободного агента. Мацей заключил со столичным клубом двухлетнее трудовое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Мацей Рыбус Гжегож Крыховяк
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