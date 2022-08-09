Крыховяк поддержал Рыбуса, отказавшегося покидать РПЛ

Хавбек «Краснодара» Гжегож Крыховяк, выступающий ныне в аренде за аравийский «Аль-Шабаб», отреагировал на решение своего соотечественника Мацея Рыбуса остаться в московском «Спартаке».

«Никто из парней не осуждает выбор Мацея. Я общался с ним по телефону и выразил поддержку. Рыбус больше связан с Россией, чем я. Он уже давно живет там, у него русская супруга, дети. Для него это второй дом», - передает слова футболиста Sportowy Fakty.

32-летний Рыбус присоединился к «Спартаку» в текущее трансферное окно. Опытный польский защитник перешел в стан «красно-белых» на правах свободного агента. Мацей заключил со столичным клубом двухлетнее трудовое соглашение.