Кухарчук рассказал о мечте Глушакова

Хавбек подмосковных «Химок» Илья Кухарчук поделился мнением о потенциальном переходе своего одноклубника Дениса Глушакова в московский «Спартак».

«У него есть мечта, к которой он стремится. Дай бог. Конечно, никаких обид с моей стороны не будет, если у него получится. Ради такой цели можно и уйти», - приводит слова Кухарчука Sport24.

Напомним, что 35-летний Глушаков защищал цвета «красно-белых» с 2013 по 2019 год. За этот период времени полузащитник принял участие в 173 поединках, отметившись 23 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. В составе «Спартака» Денис стал чемпионом России в 2017 году.