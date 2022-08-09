Талалаев: «Агаларову надо бороться за место в составе»

Наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев пояснил журналистам, почему он не ставит в основной состав своей команды Гамида Агаларова - способного нападающего, пришедшего из «Уфы». Талалаев пояснил, что манера игры Агаларова не совсем подходит команде, кроме того, у него сильные конкуренты в борьбе за место под солнцем - то есть в основном составе клуба.

- У нас в «Ахмате» много квалифицированных нападающих, нужно выиграть конкуренцию. В «Уфе» Агаларов играл немного по‑другому, - цитирует Талалаева телеканал Матч ТВ.

В пятом туре чемпионата российской Премьер-лиги «Ахмат» сыграет в гостях с «Химками».