«Химки» согласовали контракт с новым главным тренером

Николай Писарев станет новым главным тренером подмосковных «Химок». Со специалистом уже согласовано трудовое соглашение, утверждает «Чемпионат».

Источник отмечает, что Сергея Юрана уведомили о скорой отставке. Напомним, что он занимал пост рулевого «Химок» с февраля текущего года и помог команде сохранить прописку в элитном дивизионе российского футбола.

В стартовавшем розыгрыше Премьер-лиги подмосковный коллектив набрал семь баллов в четырех турах. Следующий поединок «Химки» сыграют против грозненского «Ахмата» на своем поле. Встреча состоится в воскресенье, 14 августа.