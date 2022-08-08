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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран близок к уходу из «Химок» в другой клуб РПЛ

08 Августа 2022 • 21:31 Комментировать

Екатеринбургский «Урал», отправивший в отставку главного тренера Игоря Шалимова, определился с вероятным преемником. Как стало известно журналистам «Спорт-экспресса», президент клуба Григорий Иванов хочет видеть у руля команды Сергея Юрана.

Ранее в российских СМИ сообщалось, что Юрана в ближайшее время могут уволить из подмосковных «Химок».

По данным источника, 53-летний тренер уже провел предварительные переговоры с руководством «Урала».

Команда из Екатеринбурга провально стартовала в новом розыгрыше чемпионата России, потерпев четыре поражения подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Урал Сергей Юран
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