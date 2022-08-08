Юран близок к уходу из «Химок» в другой клуб РПЛ

Екатеринбургский «Урал», отправивший в отставку главного тренера Игоря Шалимова, определился с вероятным преемником. Как стало известно журналистам «Спорт-экспресса», президент клуба Григорий Иванов хочет видеть у руля команды Сергея Юрана.

Ранее в российских СМИ сообщалось, что Юрана в ближайшее время могут уволить из подмосковных «Химок».

По данным источника, 53-летний тренер уже провел предварительные переговоры с руководством «Урала».

Команда из Екатеринбурга провально стартовала в новом розыгрыше чемпионата России, потерпев четыре поражения подряд.