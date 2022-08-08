​Скопинцев поделился эмоциями после подписания нового контракта с «Динамо»

Защитник Дмитрий Скопинцев заключил новый контракт с «Динамо» - он рассчитан до конца сезона 2026/2027. После столь важного события 25-летний футболист высказался.

«Я счастлив, что подписал пятилетний контракт с родным клубом! Для меня это колоссальная возможность во всём показывать свою любовь к «Динамо». Спасибо!» - слова Скопинцева приводятся на официальном сайте «бело-голубых».

Дмитрий Скопинцев защищает цвета «Динамо» с начала 2020 года. С тех пор защитник провёл за «бело-голубых» 73 матча, в которых забил четыре гола.

На текущий момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата. «Бело-голубые» набрали восемь очков в четырёх стартовых турах.