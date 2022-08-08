​Натхо назвал четыре клуба, которые будут бороться за титул РПЛ

Хавбек «Партизана» Бибрас Натхо, которого в России прекрасно знают по выступлениям за «Рубин» и ЦСКА, высказался по поводу чемпионской гонки в РПЛ в новом сезоне.

«Считаю, в этом сезоне конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство составят три команды: «Динамо», ЦСКА и «Спартак», - высказался Натхо, слова которого на своих страницах приводит sport24.

После четырёх сыгранных туров место на вершине турнирной таблицы чемпионата России делят «Спартак» и ЦСКА (по 10 очков). Тройку замыкает «Сочи» (9 очков), а дальше идут «Динамо», «Ростов» и «Зенит» (по 8 очков).

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх предыдущих сезонов.