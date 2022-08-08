«Динамо» объявило о пролонгации трудового соглашения с Дмитрием Скопинцевым. По этому случаю пресс-служба «бело-голубых» показала ролик.

В ролике можно увидеть разные варианты представления Скопинцева, которому клуб даёт новый пятилетний контракт.

«Умеет жарить мясо», - говорится в ролике, среди прочего.

Очевидно, что «Динамо» таким образом подшутило над «Спартаком». «Мясо» - известное прозвище «красно-белых».

«Все персонажи в ролике не вымышлены, а совпадения не случайны», - говорится в описании ролика.

На текущий момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Славиши Йокановича набрала восемь очков в четырёх играх.