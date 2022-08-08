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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера уверен: «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за титул РПЛ»

08 Августа 2022 • 19:09 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о перспективах команды в этом чемпионате.

По словам Карреры, которые передаёт на своих страницах sport24, «Спартак» заслуженно лидирует в чемпионате России. Итальянский специалист отметил работу Гильермо Абаскаля и похвалил команду за игру, которая радует глаз.

«Спартак», безусловно, будет бороться с «Зенитом» за чемпионство. Об этом можно говорить с уверенностью», - сказал Каррера.

Напомним, что в 2017 году под руководством Массимо Карреры «Спартак» стал чемпионом России впервые за 16 лет.

Следующий матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт 14 августа – против «Сочи» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера
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