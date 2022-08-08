​Варела: «Я не сбегал из «Динамо» - фанатам рассказывают неправду»

Гильермо Варела отрицает версию о том, что он сбежал из «Динамо» во «Фламенго». Уругваец, как известно, воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт, хотя ранее говорил о намерении провести сезон в Москве.

«Я понимаю, что фанаты злятся, поскольку они слышат только неправдивую версию. Но я не сбежал. Я предупредил, что собираюсь уйти из «Динамо».

Когда получаешь предложение от «Фламенго», сложно сказать «нет». ФИФА позволила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами, и я думал об этом ещё до предложения.

После матча с «Торпедо» я вернулся и стал работать над реализацией права уйти из «Динамо», согласно правилу ФИФА. Через два дня после игры у нас был командный ужин, и я попрощался со всеми», - слова Варелы приводит Yahoo! Esportes.