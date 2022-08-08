​Варела высказался о побеге из «Динамо»

Гильермо Варела говорил о намерении провести сезон 2022/2023 в «Динамо», но вскоре он буквально сбежал из клуба во «Фламенго». Уругвайский защитник приостановил контракт с «бело-голубыми», воспользовавшись опцией ФИФА.

«Я понимаю, что возможность легионеров приостанавливать контракт и уходить является непростой ситуацией для клуба. Но это проблема между «Динамо» и ФИФА. Я же как профессионал должен действовать в интересах своей карьеры и по правилам ФИФА», - высказался Варела, чьи слова приводит Yahoo! Esportes.

Действующий контракт Гильермо Варелы с «Динамо» рассчитан до конца сезона 2022/2023, то есть в московский клуб футболист уже не вернётся.