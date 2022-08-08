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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Обляков рассказал о своей травме

08 Августа 2022 • 17:20 Комментировать

На выходных ЦСКА разгромил «Факел» (4:1), но потерял Ивана Облякова. Ещё по ходу первого тайма полузащитник получил травму и был заменён.

«Я прошёл медицинское обследование. Серьёзной травмы нет. Сейчас мы с медицинским штабом работаем над восстановлением. Спасибо за поддержку», - сказал Обляков на видео, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.

Следующий матч Российской премьер-лиги ЦСКА проведёт в субботу, 13 августа. Команда Владимира Федотова будет играть против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

На текущий момент ЦСКА делит со «Спартаком» место на вершине турнирной таблицы чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Обляков
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