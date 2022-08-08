​Пиняев назвал двух игроков РПЛ, которые ему нравятся больше всего

Талантливый хавбек «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопрос по поводу футболистов из Российской премьер-лиги, которые его впечатают.

«Много классных. Те же Бериша, Захарян, другие. Но больше всего нравятся Сантос с Барриосом. Столько работы, причём так эстетично!» - слова Пиняева приводит комментатор Дмитрий Шнякин в своём телеграм-канале «Сплошняк».

Напомним, что Сергей Пиняев в настоящее время проходит лечение. У футболиста в прошлом месяце был выявлен левосторонний спонтанный пневмоторакс. Пиняев рассчитывает снова сыграть за «Крылья Советов» в средине сентября.