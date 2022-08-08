​Шнякин рассказал, когда Пиняев хочет вернуться на поле

В начале сезона «Крылья Советов» потеряли Сергея Пиняева. В результате обследования у молодого хавбека выявили левосторонний спонтанный пневмоторакс. Ходили слухи о том, что Пиняев не сыграет в 2022 году, но информация не подтвердилась.

Комментатор Дмитрий Шнякин в своём телеграм-канале «Сплошняк» написал о том, что он познакомился с Сергеем Пиняевым и договорился об интервью. Журналист и футболист пообщаются в следующем месяце.

«Запишем в сентябре, когда запрыгнет общую группу - это зрелое решение Пиняева. Парень сконцентрирован, очень хочет вернуться к игре в середине сентября», - написал Шнякин.

Комментатор отметил, что Пиняев шокирован неправдой, которая появлялась в СМИ.