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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Шнякин рассказал, когда Пиняев хочет вернуться на поле

08 Августа 2022 • 16:46 Комментировать

В начале сезона «Крылья Советов» потеряли Сергея Пиняева. В результате обследования у молодого хавбека выявили левосторонний спонтанный пневмоторакс. Ходили слухи о том, что Пиняев не сыграет в 2022 году, но информация не подтвердилась.

Комментатор Дмитрий Шнякин в своём телеграм-канале «Сплошняк» написал о том, что он познакомился с Сергеем Пиняевым и договорился об интервью. Журналист и футболист пообщаются в следующем месяце.

«Запишем в сентябре, когда запрыгнет общую группу - это зрелое решение Пиняева. Парень сконцентрирован, очень хочет вернуться к игре в середине сентября», - написал Шнякин.

Комментатор отметил, что Пиняев шокирован неправдой, которая появлялась в СМИ.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Дмитрий Шнякин Сергей Пиняев
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