​Во Франции назвали трансферную цель «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн накануне заявил, что клуб ещё не завершил работу на летнем трансферном рынке. Журналист Марк Мешенуа в социальных сетях пишет о том, что московский клуб проявляет серьёзный интерес к вингеру Исааку Лихаджи из «Лилля». По данным источника, «железнодорожники» уже сделали «догам» первое предложение, но оно, очевидно, не устроило французский клуб.

За «Лилль» Исаак Лихаджи выступает на протяжении двух лет. За это время вингер провёл 38 матчей, в которых забил один гол и отдал пять голевых передач.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 20-летнего Лихаджи в 3,5 миллиона евро.