​Дзагоеву ищут клуб в Европе

По завершению прошлого сезона Алан Дзагоев оказался в статусе свободного агента в связи с истечением срока контракта с московским ЦСКА. В настоящий момент 32-летнему полузащитнику подыскивают клуб в Европе, в частности в Турции и Венгрии. Впрочем, серьёзного интереса к Дзагоеву пока никто не проявляет, пишет на своих страницах Metaratings.

В своё время Алан Дзагоев считался невероятно талантливым футболистом. При этом он до конца не смог раскрыть свой талант из-за травм.

В настоящий момент эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Алана Дзагоева в 1,5 миллиона евро.