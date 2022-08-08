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​Дзагоеву ищут клуб в Европе

08 Августа 2022 • 16:30 Комментировать

По завершению прошлого сезона Алан Дзагоев оказался в статусе свободного агента в связи с истечением срока контракта с московским ЦСКА. В настоящий момент 32-летнему полузащитнику подыскивают клуб в Европе, в частности в Турции и Венгрии. Впрочем, серьёзного интереса к Дзагоеву пока никто не проявляет, пишет на своих страницах Metaratings.

В своё время Алан Дзагоев считался невероятно талантливым футболистом. При этом он до конца не смог раскрыть свой талант из-за травм.

В настоящий момент эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Алана Дзагоева в 1,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев Трансферы футбола - лето 2022
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