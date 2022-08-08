​Пономарёв: «Шалимова надо было оставить, нельзя так сразу увольнять тренеров»

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв поделался мнением о первой отставке сезона - увольнении Игоря Шалимов из «Урала». После четырех туров команда замыкает турнирную таблицу РПЛ, не имея очков в активе.

- Сегодня состоялась первая тренерская отставка сезона. Игорь Шалимов ушел из «Урала». Как думаете, после четырёх матчей не рано делать такие перестановки?

- У Шалимова и в прошлом сезоне не было обнадеживающих результатов. Так что это закономерная отставка. Четыре матча провели, очков не набрали, конечно, руководство недовольно. Надо тратиться на футболистов, как это делают в крепких клубах. А у «Урала», видимо, нет денег на трансферы. Это в какой-то мере несправедливо, потому что все должны находиться примерно в равных условиях. Иначе мы будем видеть такие результаты. Если мало денег, то надо обращать внимание на своих ребят, российских, а не на легионеров.

- «Урал» так безнадежен?

- Конечно, ему тяжело. Чем играть? Не поставишь же Шалимова на поле. И он свою голову футболистам не может приставить.

- Календарь на старте у команды был довольно сложный: ЦСКА, «Краснодар», «Спартак». Плюс «Оренбург». Кажется, что три поражения выглядят логичными, исходя из такого графика.

- Хоть вничью можно было бы сыграть с кем-то. Надо было ставить игру в обороне, прежде всего, а уж один мяч можно как-нибудь закатить. Ну и полузащиту надо наладить.

- Но с такими соперниками даже вничью «Уралу» было сложно сыграть.

- Можно, если правильно все распределить. Тут нужны грамотные игроки обороны. Там надо действовать строго. Позиция сложная, ошибаться нельзя.

- Это вина тренера, что он не научил обороняться или игроки не тянут?

- Бесполезно учить футболистов, если они не понимают, как играть. Надо быстро соображать и взаимодействовать.

- По составу способен «Урал» в этом сезоне сохранить прописку в РПЛ?

- Не только у «Урала» такие проблемы. У «Торпедо» они есть. И там тоже наверняка скоро встанет тренерский вопрос. Бородюку тоже тяжело. Ну, будет «Урал» бороться за выживание, как и «Торпедо». Руководство везде требует отчета. Деньги платят хорошие, поэтому и требуют результат. Мы видим, что, например, «Ахмат» держится на плаву, иногда показывает хорошую игру с сильными командами. Вот и другие хотят, чтобы было примерно то же самое. И в «Локомотиве» то же самое. Команда идет на третьем месте с конца. Два очка всего. Еще пару матчей завалят, и будет решаться вопрос с тренером. Вообще не понимаю, почему команда играет так плохо. Железнодорожникам надо поставить игру в обороне, потому что она не в порядке.

Реклама

- Кто заменит Шалимова в «Урале», как думаете? Отечественный специалист?

- Ну откуда у них деньги на иностранцев? Зачем приглашать легионера? И что они от него будут требовать? Мне вообще кажется, что Шалимова надо было оставлять. Он неплохой тренер. Нельзя так сразу увольнять специалистов. Надо терпеть.

- Кроме Шалимова, тренерский штаб останется в команде. Это хорошо?

- Тогда это вообще неправильно. А то получается, что как будто тренер имеет конфликт с командой, включая свой штаб. Там тоже люди могут быть недовольны его требованиями.

- Следующая игра у «Урала» с «Факелом». Соперник по силам, чтобы набрать очки?

- С «Факелом» «Урал» еще может побороться. Но на выезде будет сложно набрать очки. Судейство может сказаться.

Елена Григорьевская