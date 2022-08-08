​Форвард «Спартака» может перейти в «Нант»

До закрытия летнего трансферного окна «Спартак» может покинуть нападающий. Речь идёт о Шамаре Николсоне. По данным MSV FOOT, услуги ямайца были предложены французскому «Нанту». Сам Николсон не против трансфера.

В «Спартаке» Шамар Николсон оказался в начале текущего календарного года. С тех пор нападающий провёл за московскую команду 19 матчей, в которых забил 8 голов. В новом сезоне РПЛ Николсон ещё не забивал.

Отметим, что «Спартак» после четырёх туров Российской премьер-лиги располагается на вершине турнирной таблицы вместе с ЦСКА. Команды набрали по 10 зачётных балов.