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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Форвард «Спартака» может перейти в «Нант»

08 Августа 2022 • 15:27 Комментировать

До закрытия летнего трансферного окна «Спартак» может покинуть нападающий. Речь идёт о Шамаре Николсоне. По данным MSV FOOT, услуги ямайца были предложены французскому «Нанту». Сам Николсон не против трансфера.

В «Спартаке» Шамар Николсон оказался в начале текущего календарного года. С тех пор нападающий провёл за московскую команду 19 матчей, в которых забил 8 голов. В новом сезоне РПЛ Николсон ещё не забивал.

Отметим, что «Спартак» после четырёх туров Российской премьер-лиги располагается на вершине турнирной таблицы вместе с ЦСКА. Команды набрали по 10 зачётных балов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Нант Трансферы футбола - лето 2022 Шамар Николсон
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