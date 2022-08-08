Бывший вратарь московского ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Игоря Шалимова с поста главного тренера екатеринбургского «Урала».

- Считаю, что Шалимов – очень хороший специалист, но работу любого тренера определяет результат. Если команда набирает мало очков или не набирает их вообще, все вопросы к тренеру. Такова специфика нашей профессии. Так было, есть и будет. Мне кажется, определяющим при принятии решения об отставке Шалимова стал последний матч «Урала» – со «Спартаком». Счёт на табло в той игре не отражал преимущества, которое имел «Спартак». Московский клуб значительно превосходил «Урал» по игре и создал много моментов. Важно, чтобы новым тренером екатеринбургской команды стал также российский специалист.

