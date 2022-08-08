​Платных обращений в ЭСК в России не будет

Российский футбольный союз не имеет планов по внедрению платной системы обращений в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК). Об этом стало известно «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что клубы могут обязать вносить депозит за каждый эпизод, по поводу которого они обращаются в ЭСК для рассмотрения. Средства возвращались бы клубам, если комиссия находила бы ошибку в решении рефери.

Стоит сказать, что после каждого тура Российской премьер-лиги ЭСК зачастую рассматривает большое количество обращений от клубов. Платная система могла бы заставить клубы направлять обращения в ЭСК более избирательно.