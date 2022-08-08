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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» назвал причину отставки Шалимова

08 Августа 2022 • 14:29 Комментировать

«Урал» официально объявил об уходе Игоря Шалимова с должности главного тренера команды. В ближайшее время работать с командой будет Евгений Аверьянов – он стал исполняющим обязанности рулевого «шмелей».

Между тем, Григорий Иванов, занимающий должность президента «Урала», ответил на вопрос о причине отставки Игоря Шалимова.

«Посмотрите в таблицу. Вот и вся причина», - высказался Иванов, чьи слова на своих страницах передаёт «Чемпионат».

После четырёх туров «Урал» замыкает турнирную таблицу чемпионата России. Команда ещё не набирала очки, проиграв ЦСКА, «Оренбургу», «Краснодару» и «Спартаку».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Игорь Шалимов Григорий Иванов
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