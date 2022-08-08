Президент «Урала» назвал причину отставки Шалимова

«Урал» официально объявил об уходе Игоря Шалимова с должности главного тренера команды. В ближайшее время работать с командой будет Евгений Аверьянов – он стал исполняющим обязанности рулевого «шмелей».

Между тем, Григорий Иванов, занимающий должность президента «Урала», ответил на вопрос о причине отставки Игоря Шалимова.

«Посмотрите в таблицу. Вот и вся причина», - высказался Иванов, чьи слова на своих страницах передаёт «Чемпионат».

После четырёх туров «Урал» замыкает турнирную таблицу чемпионата России. Команда ещё не набирала очки, проиграв ЦСКА, «Оренбургу», «Краснодару» и «Спартаку».