Медина откажет «Барселоне» ради ЦСКА

Парагвайский полузащитник Хесус Медина высказался касательно своего будущего в московском ЦСКА. Легионер дал четко понять, что не собирается покидать российскую команду.

«Ты не уйдешь, даже если «Барселона» сделает предложение? Ха-ха. «Барселона»? Я откажусь», - передает слова Хесуса «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Медина провел четыре поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

По итогам четырех туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок «армейцы» проведут с «Зенитом» на стадионе «Газпром Арена».