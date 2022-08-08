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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медина откажет «Барселоне» ради ЦСКА

08 Августа 2022 • 10:55 Комментировать

Парагвайский полузащитник Хесус Медина высказался касательно своего будущего в московском ЦСКА. Легионер дал четко понять, что не собирается покидать российскую команду.

«Ты не уйдешь, даже если «Барселона» сделает предложение? Ха-ха. «Барселона»? Я откажусь», - передает слова Хесуса «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Медина провел четыре поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

По итогам четырех туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок «армейцы» проведут с «Зенитом» на стадионе «Газпром Арена».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Барселона Хесус Медина
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