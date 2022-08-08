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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал, почему Дзюба до сих пор без клуба

08 Августа 2022 • 10:20 Комментировать

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о дальнейших перспективах российского нападающего Артёма Дзюбы. Его слова приводит «Спорт-экспресс».

«Не сомневаюсь, что Артём найдет клуб. Он просто ждет лучшего варианта. Не думаю, что Дзюба может завершить карьеру, - высказался агент.

Напомним, что Дзюба защищал цвета петербургского коллектива с 2015 года. Этим летом нападающий покинул «Зенит» на правах свободного агента. В настоящий момент он поддерживает форму в расположении казанского «Рубина».

В прошлом сезоне чемпионата России 33-летний форвард сыграл 28 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Паулу Барбоза Артём Дзюба
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