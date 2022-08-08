Клаудиньо прокомментировал свою травму

Один из ведущих игроков петербургского «Зенита» Клаудиньо высказался о своем повреждении, полученном в поединке четвертого тура российской Премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (0:0).

«Всевышний все контролирует. Разочарования, как и моменты счастья, никогда не бывают вечными», - гласит сообщение бразильского полузащитника в социальных сетях.

По результатам медицинского обследования, у 25-летнего футболиста было диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Ожидается, что восстановление бразильца займет четыре-пять недель.

По итогам четырех проведенных туров петербургский коллектив занимает четвертое место в таблице с восемью набранными баллами.