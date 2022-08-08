Уткин: «Если у Дзюбы осталась мотивация, он бы в этом году мог поставить рекорд»

Известный комментатор и футбольный блогер Василий Уткин считает, что экс-нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, ныне пребывающий в статусе свободного агента, мог бы удивить результативной игрой в нынешнем сезоне РПЛ.

«Если у Дзюбы осталась мотивация, он бы в этом году мог поставить рекорд, как минимум по системе «гол+пас». Четыре тура форы уже дал. Еще не поздно включиться», - оставил сообщение Василий в социальной сети.

Напомним, что в настоящий момент 33-летний голеадор поддерживает физические кондиции вместе с казанским «Рубином», вылетевшим в первенство ФНЛ.

В общей сложности на счету Артёма 503 сыгранных матчах в чемпионате России. Он забил 186 голов и сделал 106 результативных передач.