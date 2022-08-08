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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко нашёл тренера на смену Шалимову в «Урале»

08 Августа 2022 • 07:03 Комментировать

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, кто из российских специалистов мог бы заменить Игоря Шалимова в екатеринбургском «Урале».

В разговоре с корреспондентом телеканала «Матч ТВ» он выделил кандидатуру Игоря Черевченко.

«Раз у Шалимова не получается, можно попробовать другого. Чем Черевченко хуже? Сейчас он сидит без дела, хотя отличный тренер», - сказал Червиченко.

Напомним, что после четырех проведенных туров екатеринбургская команда замыкает турнирную таблице чемпионата России. «Урал» потерпел поражения во всех сыгранных матчах. Команда забила всего один гол при десяти пропущенных.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Андрей Червиченко Игорь Шалимов
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