Червиченко нашёл тренера на смену Шалимову в «Урале»

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, кто из российских специалистов мог бы заменить Игоря Шалимова в екатеринбургском «Урале».

В разговоре с корреспондентом телеканала «Матч ТВ» он выделил кандидатуру Игоря Черевченко.

«Раз у Шалимова не получается, можно попробовать другого. Чем Черевченко хуже? Сейчас он сидит без дела, хотя отличный тренер», - сказал Червиченко.

Напомним, что после четырех проведенных туров екатеринбургская команда замыкает турнирную таблице чемпионата России. «Урал» потерпел поражения во всех сыгранных матчах. Команда забила всего один гол при десяти пропущенных.