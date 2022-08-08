Григорян: «Очень скоро в таблице РПЛ всё будет как обычно»

Известный российский тренер Александр Григорян, ныне работающий в женском футболе, поделился мнением о промежуточном положении в турнирной таблице Премьер-лиги. По итогам четырех сыгранных туров лидируют московские ЦСКА и «Спартак».

«Это лишь начало, поэтому спешу разочаровать, очень скоро все будет как обычно. Строчка под номером один - «Зенит», а уже дальше ЦСКА и «Спартак», - передает слова тренера «Матч ТВ».

ЦСКА и «Спартак» набрали по десять баллов и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается петербургского «Зенита», становившегося последние четыре года чемпионом, то подопечные Сергея Семака с восемью баллами идут на четвертой позиции.