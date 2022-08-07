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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Канчельскис: «Спартак» ничего не добьётся, поверьте мне»

07 Августа 2022 • 20:48 Комментировать

Экс-игрок российской сборной Андрей Канчельскис высказался о «Спартаке», хорошо стартовавшем в новом чемпионате России.

На текущий момент «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы РПЛ вместе с ЦСКА. Команды имеют в своих карманах по десять очков.

Канчельскис опроверг мнение о том, что он испытывает симпатию к «красно-белым».

«Вы что, это мои враги на футбольном поле! Вы что такое говорите?» - сказал Канчельскис, слова которого передаёт Metaratings.

При этом бывший футболист «Манчестер Юнайтед» отметил, что отношение к «Спартаку» имеют многие его друзья, и он будет за них рад, если команда чего-то достигнет.

«Но они не добьются ничего, поверьте мне», - подытожил Канчельскис.

Следующим соперником «Спартака» в чемпионате России будет «Сочи». Команды сыграют в воскресенье, 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис
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