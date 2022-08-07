​Назван человек, который может войти в совет директоров «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков накануне сообщил о том, что в настоящий момент ведётся работа по изменению состава акционеров клуба. Как только этот процесс завершится, будет выбран новый состав совета директоров.

По данным телеграм-канала «Вы кого мне притащили?!», войти в новый совет директоров «Спартака» может Евгений Хавкин, который в настоящий момент является вице-президентом компании «Лукойл». Будет ли Хавкин главой совета директоров или просто членом руководящего органа, в настоящий момент непонятно.

«Спартак» ближайший матч проведёт 14 августа против «Сочи» на своём поле.