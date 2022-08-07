​Мележиков останется в «Спартаке», даже если клуб найдёт нового генерального директора

В «Спартаке» назревают перемены в составе акционеров – информацию успели подтвердить в клубе. На днях проскакивала информация о том, что «Лукойл» занимается поиском нового человека на должность генерального директора «Спартака». При этом Евгений Мележиков, который работает на этой должности сейчас, останется в клубе. Как стало известно sport24, Мележиков, вероятно, перейдёт на пост исполнительного директора.

Ранее сообщалось, что Леонид Федун либо уйдёт из управления «Спартаком» полностью, либо уровень его влияния снизится и будет соизмерим миноритарному пакету акций.

На текущий момент «Спартак» входит в дуэт лидеров РПЛ вместе с ЦСКА.