​Гендиректор «Спартака» назвал главную причину ухода Каттани из клуба

Прямо перед началом нового чемпионата Лука Каттани ушёл с должности спортивного директора «Спартака». Очередной комментарий на этот счёт дал Евгений Мележиков, который занимает пост генерального директора «красно-белых».

«Ключевая причина его ухода? Накопилась усталость», - сказал Мележиков в ходе интервью для «Спорт-Экспресса».

По словам Мележикова, у него не было никакого недопонимания с Каттани. Что касается версии, согласно которой последней каплей для итальянца стал отказ «Спартака» от подписания Налдо, то Мележиков так не считает. По мнению функционера, у Каттани просто накопилась усталость. Гендиректор «красно-белых» указал на то, что за полгода итальянец перенёс несколько сложных периодов.