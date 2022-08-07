​Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о влиянии Заремы Салиховой в клубе

Евгений Мележиков, занимающий должность генерального директора «Спартака», ответил на вопрос о влиянии в клубе супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«Я генеральный директор, мы с Заремой в близком контакте, достаточно хорошо общаемся. А влияет она или нет? Это не актуально сейчас», - высказался Мележиков для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что после субботней победы «Спартака» над «Уралом» со счётом 2:0 Зарема Салихова обратилась к хейтерам.

После четырёх сыгранных матчей «Спартак» располагается на вершине турнирной таблице Премьер-лиги. Там же находится ЦСКА – московские гранды набрали по 10 зачётных баллов.

Следующим соперником «Спартака» в чемпионате России будет «Сочи». Команды сыграют 14 августа.