​Павлюченко считает, что разговоры о чемпионстве плохо влияют на «Спартак»

«Спартак» хорошо начал новый чемпионат, что провоцирует разговоры о возможной борьбе команды за титул чемпиона России. Экс-игрок «красно-белых» Роман Павлюченко считает, что такие разговоры плохо влияют на команду.

«Когда «Спартак» начинает удачно чемпионат, все начинают говорить про чемпионскую игру и чемпионского тренера. Это всегда очень плохо сказывается», - высказался Павлюченко для ТАСС.

Павлюченко призывает футбольное общество не торопиться с выводами. По словам экс-форварда «Спартака», перспективы команды можно будет оценивать только после 10-15 туров Премьер-лиги.

На текущий момент «Спартак» располагается на вершине таблицы РПЛ вместе с ЦСКА.