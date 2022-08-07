​«Локомотив» ещё будет подписывать новичков этим летом

«Локомотив» ещё будет осуществлять трансферы в летнее трансферное окно. Об этом рассказал Томас Цорн, занимающий должность спортивного директора московского клуба.

«Мы продолжаем работу на рынке. Сейчас работаем над различными вариантами, чтобы усилить команду. Новички будут», - высказался Цорн, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Отметим, что «Локомотив» разочаровывает своих болельщиков на старте этого сезона. После четырёх сыгранных туров «железнодорожники» имеют в своём активе два очка. Москвичи забили 3 гола, а пропустили 11.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 13 августа – против «Крыльев Советов» на своём поле.