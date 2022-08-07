Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал итоги матча «Краснодар» – «Локомотив» (3:0).

- Приятная победа «Краснодара». Думаю, команда делает правильные выводы, вкатывается в сезон, соответственно настраивается. А проблема «Локомотива», видимо, в физической неготовности, потому что он пропускает много голов в концовках уже второй матч подряд.

В «Краснодаре» сейчас ребята бьются друг за друга, отдаются игре, и желательно, чтобы это сохранилось у них на весь сезон. Молодые игроки получают большой шанс проявить себя на высоком уровне. По тому принципу, что выходите, играйте, доказывайте и делайте себе имя – а в турнирную таблицу посмотрите в конце сезона.

Легионеры в «Краснодаре»? Там не такая ситуация, как у «Зенита» и «Спартака», где иностранцы почти все остались. В то же время в «Краснодаре» есть ряд легионеров, которые не только не портят картины, но и разбавляют молодёжь, помогают российским ребятам. Никак нельзя сказать, что эти легионеры второсортные.

Рамирес забил «Локомотиву» свой первый гол в российском чемпионате, а посмотрите на Олусегуна! Я наслаждался тем, как он убегал в конце матча, сколько сил у него оставалось к тому времени, хотя он играл с первых минут. Нападающий с большой скоростью – это огромное оружие тренера и команды. Зачастую у таких форвардов есть проблемы с реализацией, а здесь человек не только убегал с центра поля, но ещё и забивал.

Видели, как игроки «Краснодара» радовались после забитых голов вместе со скамейкой? Значит, в команде хорошая и дружелюбная атмосфера. Значит, команда на верном пути. Хочется пожелать Сторожуку, чтобы у него и дальше хорошо получалось у руля «Краснодара», чтобы он и дальше получал поддержку от руководства.

Единственное, я посоветовал бы команде убрать лишние эмоции. В частности, чтобы лучше контролировал себя Черников. Сейчас смотрю, Сафонов стал попихивать партнёрам. Нужно направить это в другое русло. Надо оставаться спокойными и сохранять холодную голову.