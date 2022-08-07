​Колыванов знает, в чём проблема «Локомотива»

«Локомотив» провалил стартовый отрезок чемпионата, раздобыв всего два очка в четырёх прошедших матчах. «Железнодорожники» в этих четырёх играх пропустили 11 голов и тем самым установили клубный антирекорд. По поводу ситуации в московском клубе высказался экс-игрок сборной России Игорь Колыванов.

«В «Локомотиве» будто специально всё портят. Томас Цорн сделал ставку на немецких тренеров - и ошибся. Надо было доверять своим специалистам. При Юрии Сёмине «Локо» всегда был среди лидеров», - высказался Колыванов, чьи слова приводит на своих страницах «Плеймейкер».

Следующий матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в субботу, 13 августа. Команда Йозефа Циннбауэра будет принимать «Крылья Советов». Стартовый свисток зрители услышат в 15:00 по московскому времени.