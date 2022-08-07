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​Черевченко готов заменить Циннбауэра в «Локомотиве»

07 Августа 2022 • 14:30 Комментировать

Йозеф Циннбауэр уже на старте сезона оказался под ударом. Дело в том, что «Локомотив» пока лишь разочаровывает своих болельщиков. После ничьих с «Пари НН» и «Ростовом» «железнодорожники» проиграли «Зениту» и «Краснодару» с общим счётом 0:8. Как следствие, с двумя баллами в кармане «Локомотив» идёт в нижней части турнирной таблицы.

Известный тренер Игорь Черевченко готов снова принять «Локомотив». Об этом он рассказал «РИА Новости».

«Интересно ли было бы вернуться в «Локомотив»? Не просто интересно, а очень интересно. Всё-таки это родной для меня клуб, очень за него переживаю», - высказался Черевченко.

Ранее Игорь Черевченко работал в «Локомотиве» как в качестве ассистента, так и в качестве главного тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Игорь Черевченко
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