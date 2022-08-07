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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​У Федуна может остаться доля в «Спартаке»

07 Августа 2022 • 13:33 Комментировать

В последние недели в прессе появлялось много информации о переменах в руководстве «Спартака». Генеральный директор «красно-белых» Евгений Мележиков накануне подтвердил ведущуюся работу по изменению состава акционеров клуба.

Согласно данным Metaratings, по итогам сделки Леонид Федун может сохранить у тебя от 10 до 20% акций «Спартака». Нынешний руководитель не уйдёт из клуба и сохранит определённое влияние.

Напомним, что «Спартак» после четырёх сыгранных туров лидирует в чемпионате России. На вершине турнирной таблицы также находится ЦСКА. Команды набрали по 10 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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