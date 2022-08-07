​У Федуна может остаться доля в «Спартаке»

В последние недели в прессе появлялось много информации о переменах в руководстве «Спартака». Генеральный директор «красно-белых» Евгений Мележиков накануне подтвердил ведущуюся работу по изменению состава акционеров клуба.

Согласно данным Metaratings, по итогам сделки Леонид Федун может сохранить у тебя от 10 до 20% акций «Спартака». Нынешний руководитель не уйдёт из клуба и сохранит определённое влияние.

Напомним, что «Спартак» после четырёх сыгранных туров лидирует в чемпионате России. На вершине турнирной таблицы также находится ЦСКА. Команды набрали по 10 зачётных баллов.